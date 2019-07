Limoni bolliti per essere più snelli e più sani: accelera metabolismo

Bevanda a base di limoni bolliti per dimagrire ed essere in piena forma. Una bevanda dai mille benefici. La ricetta è semplice: basta bollire i limoni con la buccia per riuscire a estrarre tutte le sue sostanze nutritive. Il ricavato sarà un miglioramento del sistema immunitario, un metabolismo più veloce e un corpo più snello. Possiede tante vitamine e minerali ed è un efficace disinfettante.

Bisogna bollire i limoni con la buccia in un pentolino, lasciare raffreddare la bevanda e assumerla a stomaco vuoto. Il sistema immunitario ne gioverà molto, rinforzandosi, il metabolismo diventerà più veloce, il fegato verrà ripulito e le tossine in eccesso verranno eliminate. L’acqua con i limoni bolliti aiuta la diuresi e favorisce la digestione, aiuta ad assimilare le sostanze nutritive che passano nell’apparato digerente garantendo maggiore sazietà. In breve tempo i risultati saranno davvero visibili e il tuo corpo sarà a prova di batteri. Naturalmente è consigliabile utilizzare limoni non trattati.