Dieta per dimagrire le gambe: menù per 2 giorni a settimana

La dieta per dimagrire le gambe si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a drenare i liquidi. La dieta per dimagrire le gambe è una dieta che può essere seguita solo per 2 giorni a settimana.

La dieta per dimagrire le gambe prevede il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, di pesce e frutta, in particolare ananas. Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta per dimagrire le gambe. Colazione: uno yogurt naturale intero, tre biscotti di riso e un caffè d'orzo in tazza grande. Spuntino: una fetta di ananas fresco e una tisana di equiseto. Pranzo: 200 g di petto di pollo cotto in padella con abbondante cicorino in insalata, un gambo di sedano condito con succo di limone, una fetta di pane integrale e una tisana di zenzero. Merenda: due fette di ananas e una tisana di equiseto.

Cena: un gambo di sedano condito con olio e succo di limone, 200 g di trota al cartoccio con abbondanti verdure e spiedini di patate e una tisana di zenzero. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.