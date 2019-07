Banca Agricola Popolare di Ragusa lancia la nuova App BAPR mobile

Banca Agricola Popolare di Ragusa prosegue il processo di digitalizzazione con il lancio della nuova APP ‘’BAPR mobile’’. Dopo aver attivato il servizio MY Bank ed adottato una nuova piattaforma di Internet Banking, Bapr cambia veste anche all’APP del servizio Bapr Online. Rinnovata nella forma e nei colori, la nuova App presenta un menu strutturato in pagine intuitive e veloci.

Dotata della nuova funzionalità “TouchID”, l’accesso all’APP diventa più veloce grazie all’utilizzo dell’impronta digitale che potrà essere attivata o disattivata in totale autonomia in qualsiasi momento. Per i già clienti, scaricando la nuova App i codici di accesso e le password rimangono invariate, gli archivi anagrafici e la lista delle disposizioni vengono mantenuti senza perdita di alcuna informazione. “Il lancio della nuova Bapr Mobile” - dichiara il Direttore Generale Saverio Continella – “è un ulteriore passo per migliorare i nostri servizi in un’ottica multi-canale, garantendo ai nostri clienti un’esperienza di contatto intuitivo e veloce nel rispetto di elevati standard di sicurezza”.

La nuova APP “Bapr Mobile” è disponibile sugli store di Apple e Android.