Marina Iabichino nuovo assessore al bilancio di Scicli

La lista civica Cittadini per Scicli ha lasciato la coalizione che ha dato vita al progetto politico della legislatura in corso e l’assessore al bilancio, lascia l'incarico. Ne prendiamo atto con la coscienza pulita di chi ha lavorato e lavorerà avendo come stella polare la legalità. E' il commento del sindaco di Scicli, Enzo Giannone, alla notizia della uscita di scena della lista civica.

Si va avanti tenendo la barra dritta e chiediamo, a chi crede nel rinnovamento della politica, di essere al nostro fianco”. Il sindaco prende atto delle dimissioni dell’assessore al bilancio, che ha gestito su delega del Sindaco dossier fondamentali nella più totale agibilità e autonomia, e annuncia il nome del nuovo assessore, la dottoressa Marina Iabichino, cui vengono assegnate le deleghe a Finanze e Tributi, Ced e Controllo interno di gestione. La dottoressa Iabichino è una giovane commercialista, revisore contabile. Il sindaco trattiene per se la materia Affari generali e Personale. Intenzione del Sindaco avvalersi di un quinto assessore.