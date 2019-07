Salini Impregilo, ricavi e utile in aumento nel primo semestre

Il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019 ed esaminato i "dati consolidati adjusted" al fine di comparare l'andamento gestionale su base omogenea.

I Ricavi adjusted sono pari a 2.709,9 milioni di euro in crescita del 3,7% rispetto ai ricavi del primo semestre 2018 (2.613,6 milioni), e includono 127,9 milioni (109,6 milioni) di ricavi delle JV non consolidate di Lane. I principali contributi alla formazione dei ricavi adjusted sono riferibili ad alcuni grandi progetti tra i quali quelli del Gruppo Lane, il progetto dell'alta velocita' Milano - Genova, i lavori in Etiopia, Kuwait e in Arabia Saudita. L'EBITDA adjusted e' pari a 238,6 milioni con un incremento del 10,5% rispetto al primo semestre 2018 (215,9 milioni).

L'EBIT adjusted pari a € 137,8 milioni risulta in aumento del 22,9% rispetto al primo semestre 2018 (€ 112,2 milioni). L'EBITDA margin adjusted e' pari a 8,8% (8,3%), mentre l'EBIT margin adj. e' pari a 5,1% (4,3%). Il risultato netto attribuibile ai soci della controllante si attesta a 63,3 milioni rispetto a 59,1 milioni nel primo semestre del 2018.

