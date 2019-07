Incidente sulla Modica Pozzallo: feriti due bambini

Incidente stradale autonomo martedì sera in Contrada Teduschella Serrafigura, sulla Modica Pozzallo. Protagonista una Fiat Panda, condotta da F.L., 32 anni, di Modica, che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo finendo contro una Toyota Yaris in sosta, prima di concludere la corsa contro un muro che delimita la carreggiata.

A bordo dell’utilitaria erano anche due bambini che sono stati trasportati con l’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di Modica. I due minori hanno riportato lesioni guaribili, rispettivamente, in trenta e venti giorni. Sui luoghi, per i rilievi, il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale.