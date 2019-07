Cava D'Aliga Summer 2019: gli Strike domenica 4 agosto

Sarà il "rock and roll" a connotare il prossimo appuntamento del Cava d'Aliga Summer 2019, in programma questa domenica 4 agosto alle ore 21.30 al Lungomare Frine (angolo Maracaibo) nella borgata a mare del Comune di Scicli.

Protagonista la musica della famosa band siciliana "Strike". Una serata straordinaria per un piacevole e travolgente show in un mix di brani rockabilly, rock’n’roll, country e blues, che nel tempo sta conquistando non soltanto il pubblico ragusano, ma anche un vasto pubblico nazionale ed internazionale. A formare la band sono i bravissimi Salvo Lissandrello "Mr Wolf", voce e chitarra acustica, Rocco Boccadifuoco, chitarra elettrica, Mirko Narzisi, contrabbasso e Giulio Cascone alla batteria. Nel corso degli anni hanno incrementato e messo a punto un repertorio molto variegato incentrato su di un sound classico ed energetico al tempo stesso.

Ma il segreti del loro successo è l'incredibile "old style" che ne caratterizza non solo il repertorio, ma anche la musica e perfino i costumi. Una domenica tutta da vivere e da rockeggiare quindi nella meravigliosa costa cavadalgese, che questa estate sta regalando ai numerosi vacanzieri e turisti presenti un ricco cartellone di eventi organizzati dell’associazione “Il fischio”. Il concerto degli Strike è ad ingresso gratuito.