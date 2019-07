Fuori Rotta Sup Race nel mare di Modica

Inserita nel programma dell'estate modicana si è svolta a Maganuco una importante regata, “Fuori Rotta Sup Race”, protagonista il SUP - acronimo di Stand-up paddle (Stare in piedi sulla tavola), che rappresenta sicuramente il nuovo sport dell’estate e che sta coinvolgendo sempre più giovani. Una pratica sportiva praticata da millenni da molte popolazioni delle Hawaii e della Polinesia.

Tra gli organizzatori Rita Floridia consigliera capo-gruppo della lista Modica 2018, che si dice soddisfatta perché nonostante il forte vento di domenica, la manifestazione si è svolta serenamente , eccetto qualche modifica al programma, riuscendo così nell’ intento di far praticare e conoscere sempre più questa nuova disciplina sportiva. Una manifestazione, svoltasi, all’ insegna del divertimento, che ha visto coinvolti numerosi partecipanti surfisti e non , che hanno remato sulle onde del mare, lasciandosi aiutare dal vento e dalle correnti.

La manifestazione è rientrata nel calendario ufficiale FISW SURFING. Floridia ringrazia le Associazioni che hanno creduto e voluto l’organizzazione questo evento.