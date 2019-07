Dieta per una settimana: ecco come dimagrire 3 kg

La dieta per una settimana può far dimagrire fino a 3 kg. La dieta per una settimana è tra le diete di luglio più seguite per perdere peso. La dieta per una settimana si basa su una alimentazione semplice da seguire.

Ecco in un esempio di menù settimanale cosa si può mangiare giorno per giorno per dimagrire in sette giorni con la dieta di una settimana. Lunedì: colazione con un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una fetta biscottata integrale con un velo di marmellata e un caffè o tè senza zucchero. Spuntino: una pesca. Pranzo: una fettina di tacchino alla griglia, insalata mista condita con un cucchiaino d'olio d'oliva. Merenda: due carote. Cena: risotto con piselli, pesce e spinaci al vapore. Martedì: colazione con un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes e una tazzina di caffè o tè senza zucchero. Spuntino: un kiwi. Pranzo: insalata di pomodori con tonno e una coppetta di frutti di bosco con limone. Merenda: due albicocche. Cena: minestrone di verdure con 2 cucchiai di pasta, una frittata con spinaci e una coppetta di macedonia.

Mercoledì: colazione con un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes, una tazzina di caffè o tè senza zucchero e una fetta biscottata con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: una macedonia senza zucchero. Pranzo: insalata di gamberetti con 2 cucchiai di maionese light. Merenda: una pera. Cena: orecchiette pugliesi, pollo alla griglia e 3 fette di ananas. Giovedì: colazione con un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes e un caffè o tè senza zucchero. Spuntino: una mela. Pranzo: un toast con 2 fette di pan carré, 2 fette di prosciutto cotto, 1 sottiletta light, insalata di pomodori e due palline di gelato alla frutta. Merenda: una pera. Cena: spaghetti integrali alle vongole, cavolfiore lessato e tre albicocche.

Venerdì: colazione con un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes e una tazza di caffè o tè senza zucchero. Spuntino: una pera. Pranzo: petto di pollo alla griglia, zucchine alla griglia. Merenda: una pera. Cena: insalata di riso, pesce alla griglia e una pesca. Sabato: colazione con un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes e un caffè senza zucchero. Spuntino: una pera. Pranzo: una omelette con 2 uova e una porzione abbondante di spinaci al vapore. Merenda: una macedonia. Cena: prosciutto e melone e una mela o una pesca.

Domenica: colazione con un kiwi, una tazza di latte scremato con 3 cucchiai di cornflakes e un caffè o tè senza zucchero. Spuntino: un kiwi. Pranzo: ravioli al burro, insalata mista e due palline di gelato alla frutta. Spuntino: una macedonia di frutta. Cena: sogliola cotta a vapore, verdure al vapore e una coppetta di frutti di bosco con limone. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.