Whatsapp, arriva una novità rivoluzionaria: ecco quale

WhatsApp nell’ultimo anno si è aperta ad una novità a dir poco rivoluzionaria: dopo WhatsApp Business potrebbe arrivare una funzione per gli acquisti online. Molte compagnie attive su WhatsApp potrebbero mettere in vendita i loro prodotti proprio attraverso la chat di messaggistica.

Attraverso una semplice conversazione sarà possibile ordinare anche la spedizione a domicilio, sia a costo zero che a pagamento per un massimo di 2 euro. Attualmente la possibilità di fare shopping via chat è disponibile solo in Messico. Attualmente questa novità è in una fase iniziale di test.