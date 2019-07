I Grimaldi a Modica per Estate Modicana 2019

“I Grimaldi a Modica – Memorie …. dalla Prima Casa”. La mostra, giunta alla terza edizione, è stata inaugurata e presentata domenica scorsa. Inserita nel programma degli eventi permanenti dell’estate modicana 2019, l’assessore alla Cultura Maria Monisteri ha fatto da madrina all’evento.

La curatrice della Mostra, la dr.ssa Clementina Papa, ha presentato l’iniziativa illustrando la locandina dell’evento. “Siamo a quattro anni di distanza dalla Prima Mostra Grimaldi, ha dichiarato, realizzata nella Chiesa di San Michele nel 2015 su “ I Grimaldi, il Duomo di San Giorgio e la città” ed alla terza edizione della Mostra “I Grimaldi a Modica, Memorie ….. dalla Prima Casa” realizzate nel 2016, 2018 ed ora 2019, che nelle tre edizioni ha puntato dei focus particolari, sempre chiaramente espressi nelle locandine. La locandina di quest’anno vede la Prima Casa Grimaldi ed il Castello e le tre donne Girolama, Concetta e Francesca.

Quest’anno l’attenzione è puntata sull’Archivio di Modica; fin dallo studio che mi portò alla Mostra del 2015, attraverso la tesi di laurea sui “Grimaldi della Contea” di Maurizio Gulino che dedicava un ricco capitolo alle fonti, e quindi all’Archivio Privato Grimaldi (depositato nell’Archivio di Modica), mi resi conto dello straordinario valore di quell’Archivio non solo per la storia della Famiglia Grimaldi ma per la storia del Castello e della città.” La mostra resterà aperta nell’Androne di Palazzo Grimaldi - Papa a Modica in Corso San Giorgio 133 fino al 25 agosto nei giorni di mercoledì, sabato e domenica o su appuntamento telefonando al numero 339-1980050.