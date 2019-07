L'assessore Falcone in visita al Porto di Pozzallo

L'Assessore regionale alle infrastrutture ed ai trasporti, on. Marco Falcone, ha fatto visita alla Capitaneria ed al porto di Pozzallo. Falcone è stato accolto prima dal Sindaco della Città, e poi si è recato presso la Guardia Costiera di Pozzallo, dove è stato ricevuto dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Pierluigi Milella, insieme ad una delegazione di Ufficiali ed al Nostromo.

Durante l’incontro preliminare - svoltosi in Capitaneria con il Comandante del porto, l’On. Deputato regionale Orazio Ragusa, Presidente della Commissione III - Attività Produttive, l’Avv. Salvatore Piazza, Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa, il Sindaco di Pozzallo con una delegazione comunale ed alcuni rappresentanti delle imprese, operatori e concessionari portuali - sono state affrontate e discusse le procedure amministrative da gestire per fornire nuovo impulso alla programmazione esecutiva e definitiva per lo sviluppo infrastrutturale del porto di Pozzallo ed è stato tracciato il percorso da seguire per l’avvio dei lavori preliminari e propedeutici alla realizzazione ed all’ampliamento dell’attuale diga foranea del porto, alla costruzione di un nuovo molo frangiflutti per il porto piccolo di Pozzallo ed al nuovo banchinamento di alcuni moli da adibire ad ormeggio per le navi mercantili, le unità da pesca ed il diporto.

Nel corso della riunione sia l’Assessore che le altre importanti Autorità intervenute hanno voluto personalmente sottolineare e ringraziare il Comandante MILELLA e la Capitaneria per il coinvolgimento attivo e costante di tutti gli enti interessati, a vario titolo, sia per la valorizzazione dello scalo portuale da un punto di vista tecnico e commerciale che per la valutazione dei progetti, già avviati, per uno sviluppo recettivo dell’infrastruttura nonché per l’implementazione ed ulteriore sviluppo della sicurezza dello scalo in generale, rivolgendo parole di sentito apprezzamento per l’importante opera di coinvolgimento, coordinamento e continua attiva collaborazione instaurata tra tutte le Amministrazioni statali e regionali competenti per l’esecuzione dei lavori da eseguire.

L’Assessore Falcone infine, ha voluto anche osservare da vicino l’evolversi dei lavori della realizzanda stazione passeggeri del porto, soffermandosi in particolare nel cantiere aperto, interloquendo con i tecnici riguardo lo stato dell’arte, le varie tipologie di intervento e gli sviluppi futuri per l’imponente infrastruttura una volta ultimati i lavori. Sia il Comandante della Capitaneria che il Sindaco di Pozzallo e tutte le altre Autorità presenti sono rimaste molto soddisfatte dell’incontro, da cui è emersa e confermata la piena sinergia delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte per favorire lo sviluppo e la gestione del porto.