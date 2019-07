Dieta per dimagrire 2 kg in una settimana: ecco il menù

La dieta per dimagrire 2 kg in una settimana è una dieta facile da seguire. Si basa su un regime alimentare composto da alimenti prettamente estivi. La dieta per dimagrire 2 kg in una settimana è ipocalorica e depurativa. E’ tra le diete estive più facili.

Lunedì: colazione con una tazza di latte scremato con tre cucchiai di cornflakes e un kiwi. Spuntino: una mela. Pranzo: fesa di tacchino alla griglia, insalata mista condita con un cucchiaino d'olio d'oliva. Merenda: una pera. Cena: pesce alla griglia e spinaci al vapore. Martedì: colazione con un tè verde, due fette biscottate con un velo di miele. Spuntino: una pera. Pranzo: tonno e insalata mista. Merenda: una pesca. Cena: pesce alla griglia, insalata mista. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due biscotti integrali. Spuntino: una pera. Cena: pesce al forno e insalata mista.

Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato e una fetta biscottata con un velo di miele. Spuntino: una macedonia senza zucchero. Pranzo: insalata di gamberetti e insalata di pomodoro e cipolla. Merenda: due fette di ananas. Cena: pollo arrosto senza pelle e carote con un cucchiaino d'olio d'oliva e origano e tre fette di ananas al naturale tagliato a cubetti. Venerdì: colazione con un tè verde, due fette biscottate con un velo di marmellata light. Spuntino: una pera. Pranzo: due toast con prosciutto e una macedonia senza zucchero. Merenda: due palline di gelato alla frutta. Cena: spaghetti integrali con pomodoro fresco e verdure al vapore.

Sabato: colazione con un bicchiere di latte scremato e due fette biscottate con miele. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata di polipo mista con lattuga e una macedonia senza zucchero. Merenda: una pera. Cena: petto di pollo alla griglia e insalata mista. Domenica giornata libera. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.