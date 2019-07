Dieta dimagrante per diabetici: esempio menù settimanale

La dieta dimagrante per diabetici si basa sul consumo di alcuni alimenti semplici e salutari. La dieta dimagrante per diabetici che elenchiamo di seguito non deve essere seguita senza aver chiesto prima il parere del proprio medico o di uno specialista.

Ecco un esempio di menù settimanale della dieta dimagrante per diabetici, giorno per giorno. Lunedì: colazione con un caffè senza zucchero con un bicchiere di latte scremato e 2 fette di pane da toast. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 80 g di pasta integrale con 100 g di pesce e verdure miste. Merenda: una spremuta di arance. Cena: minestrone di verdura e formaggio magro. Martedì: colazione con un frullato di frutta fresca. Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: petto di pollo alla griglia e verdura fresca. Merenda: due ananas. Cena: riso bollito e verdure alla griglia.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due fette biscottate. Spuntino: una pesca. Pranzo: 80 g di pasta al pomodoro e insalata verde. Merenda: un succo di frutta senza zucchero. Cena: ricotta magra e verdure lessate. Giovedì: colazione con un caffè senza zucchero con latte scremato e due fette di pane da toast. Spuntino: una pesca. Pranzo: un uovo e insalata mista. Merenda: una spremuta di agrumi. Cena: minestrone di verdure. Venerdì: colazione con un frullato di frutta fresca. Spuntino: due fette di pane integrale. Pranzo: 100 g di pesce alla griglia o bollito e 100 g di verdure miste. Merenda: un succo di frutta senza zucchero. Cena: riso con verdure e insalata di pomodori.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie malattie come diabete e malattie renali. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.