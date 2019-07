Moda, le Santuzze di Loredana Roccalsalva a a Modica

Le Santuzze di Loredana Roccasalva “Limited Edition T-shirts”. L’8 di agosto nella suggestiva cornice della terrazza dell’Hosteria della Musica che domina dall’alto l'inconfondibile paesaggio di Modica, Loredana Roccasalva lancerà la sua capsule collection di T-shirt “SANTUZZE”, nome utilizzato in Sicilia per indicare sante e patrone della tradizione.

L’idea nasce dall’incontro di due donne ricche di storie e vissuti: Loredana Roccasalva - ormai nota designer di moda siciliana con un know how che incrocia collaborazioni di rango (Gattinoni, Capucci, Versace Jeans) a un consolidato lavoro sull’alta moda nel suo atelier di Modica che sfocia nella creazione di Loredana Roccasalva, il brand ready to wear lanciato nel 2014 - e Rosa Cerruto - architetto e illustratrice laureata allo IUAV di Venezia e al UCK di Utrecht che vive in Olanda e opera come illustratrice in molti campi tra cui arte, editoria e pubblicità - che per questo lavoro ha reinterpretato le raffigurazioni classiche delle “santuzze”, mixando il suo tratto distintivo in chiave pop. Il progetto unisce quindi due grandi donne e ha l’intento di valorizzare la vita di altre 3 altrettanto grandi donne: Santa Lucia, Sant’Agata e Santa Rosalia, le 3 figure femminili più venerate in Sicilia rappresentate ognuna con i loro simboli sacri.

La storia che in questo progetto Loredana e Rosa raccontano è lontana da ogni riferimento religioso, ma si propongono di enfatizzare la vita fatta di sacrifici e di cause difficili che hanno svolto le tre icone selezionate. Donne che possiamo ritrovare anche oggi nella loro veste di professioniste, figlie, madri, sorelle. A queste donne è stato dedicato il progetto, curato nei minimi dettagli e composto da tshirt innovative e uniche, alcune numerate e in edizione limitata con ricami personalizzati, altre stampate su cotone biologico in diverse colorazioni dal bianco, al rosa antico, al grigio polvere, al verde militare e al blu antico.

Un progetto nobile animato dal desiderio di raccontare storie di donne eterne, attraverso t-shirt che saranno indossate da chi “non è una santa” ma ricca di emozioni e vissuti e dalla forte personalità.