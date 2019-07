Lavoro offro, cercasi candidata per segreteria a Catania

Offerta di lavoro a Catania. La scuola di danza Spazio Danza asd offre un lavoro di segreteria a Catania centro. Il lavoro si svolgerà quasi solo in orari pomeridiani. La candidata dovrà saper esplicare in maniera solare tutti i servizi che la scuola offre ed essere all'altezza di ogni situazione.

Per partecipare alla selezione la candidata deve avere una buona presenza, professionale e seria e deve aver buona attitudine con i bambini. Deve avere buon polso in quanto il lavoro che offriamo impone la richiesta mensile delle rette degli allievi. Tra i requisiti richiesti , la candidata deve essere in possesso di diploma di licenza superiore e saper utilizzare il pc. Non verranno ricontattate persone con curriculum senza foto. Il curriculum si può inviare a spaziodanza@icloud.com . Ecco le altre offerte di lavoro pubblicate sul nostro sito.