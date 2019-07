A Scicli Maurizio Crosetti ha presentato il suo Fausto Coppi

Primo appuntamento in via Mormina Penna a Scicli della rassegna letteraria “Libri sotto un cielo di stelle”. Ampia partecipazione di pubblico per la presentazione di “Il suo nome è Fausto Coppi” di Maurizio Crosetti. “Non ho voluto scrivere un libro di sport. Bensì la storia di un uomo, con i suoi successi, i suoi sentimenti. Ho descritto l’epoca in cui è vissuto”.

Maurizio Crosetti, firma brillante della pagina sportiva del quotidiano “La Repubblica”, si è espresso così presentando per “Libri sotto un cielo di stelle” in Via Mormina Penna a Scicli, “Il suo nome è Fausto Coppi”. Un’opera di recente pubblicazione a cento anni dalla nascita di uno dei più grandi campioni di ciclismo di tutti i tempi. A conversare con Crosetti, Marisa Fumagalli giornalista storica di costume e società del “Corriere della Sera” e il direttore di “Video Regione”, Salvatore Cannata. La storia di Fausto Coppi comprende un arco di tempo non lunghissimo fatto però di tante vittorie, per un talento etichettato come “il campionissimo” o “l’airone” che a soli venti anni vinse il primo dei suoi cinque giri d’Italia, intervallati dalla conquista di due Tour De France, di tre Milano - Sanremo, di cinque giri di Lombardia.

“Il suo nome è Fausto Coppi” è un libro intenso, carico di umanità e di senso della vita, spiegato con le imprese del ciclista più famoso e vincente di un’epoca d’oro del ciclismo di tutti i tempi. Prossimo appuntamento con “Libri sotto un cielo di stelle” mercoledì 7 agosto con la scrittrice Nadia Terranova e il suo “Addio fantasmi”, finalista Premio Strega 2019 che converserà con Peppe Pitrolo.