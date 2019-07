E' morto Piero Iemmolo, chirurgo di Modica vittima di un incidente

Non ce l'ha fatta Piero Iemmolo, il medico chirurgo di 55 anni dell’ospedale Maggiore di Modica che a fine giugno era rimasto vittima di un incidente stradale in contrada Quartarella, tra Modica e Scicli, mentre viaggiava a bordo del suo scooter. Il medico aveva avuto uno scontro frontale con un'auto che procedeva in senso opposto e nell'urto aveva riportato gravi ferite soprattutto al volto e al cranio.

Il chirurgo era stato ricoverato in rianimazione, ma dopo avere lottato tra la vita e la morte, per tutti questi giorni, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, fino a rendere irreversible il suo stato di coma.