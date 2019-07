Aggressione a Frigintini, arrestato dai Carabinieri il responsabile

I Carabinieri della Stazione di Modica in collaborazione con l’aliquota radiomobile hanno tratto in arresto l'uomo che sabato si è reso protagonista di una aggressione all'interno di una struttura di accoglienza di Frigintini. E' Tullio La Femina, 59 anni originario della provincia di Napoli, è accusato di lesioni personali gravi.

L’aggressione si era verificata nel tardo pomeriggio, allorquando un giovane ospite della struttura ne aveva aggredito un altro con un taglierino provocandogli alcune lievi ferite, questi ha reagito con una mazza in legno provocandogli la rottura di un braccio e rischiando più gravi conseguenze se non fossero immediatamente intervenute tre pattuglie dell’ Arma. I militari si sono trovati davanti una situazione molto preoccupante di tensione tra i vari ospiti, tra cui soggetti con precedenti penali e tossicodipendenti. I Carabinieri sono riusciti a ricondurre la calma , il ferito grave è stato trasferito in ospedale e medicato, l’aggressore è stato medicato ed è stato tratto in arresto, a seguito di approfondita e certosina raccolta di elementi indiziari, come ad esempio la mazza in legno utilizzata per colpire il malcapitato che ha riportato oltre 30 giorni di prognosi.

La Femina era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Lo stesso è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa, dott.ssa Monego.