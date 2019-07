Vigilanza privata a Marina di Modica

E’ stato siglato un importante accordo di collaborazione tra la Polizia Locale di Modica e la ditta di vigilanza privata Mondialpol di Ragusa che prevede a partire dal primo di agosto l’avvio del servizio di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari e immobiliari del Comune di Modica in tutto il territorio di Marina.

Il servizio si articolerà in tre turni: mattutini 10-13, pomeridiani 16-19 e notturni 23-02. Tale accordo, come già fatto negli scorsi, servirà ad incrementare il senso di sicurezza nei cittadini che scelgono la frazione balneare modicana per le loro vacanze. “Visti i positivi risultati degli anni scorsi – commenta il Sindaco Abbate – abbiamo inteso rinnovare l’esperienza per consentire a tutti i residenti di Marina di poter trascorrere le loro ferie nel miglior modo possibile. Lavorando in sinergia con i nostri agenti di Polizia Locale, che fanno l’impossibile per sopperire alle carenze di organico, garantiremo una copertura quanto più vicina possibile alle 24 ore giornaliere della presenza delle istituzioni sia sull’arenile che nelle varie strade della frazione”.