VeleggiHare Insieme con il Lions Club Ragusa

Sono state delle giornate intense, piene di divertimento ma anche di solidarietà. Come ormai da tradizione, nei giorni scorsi, il Lions Club Ragusa Host, guidato dalla neo presidente Letizia Gerotti, ha supportato una due giorni interamente dedicata ai ragazzi del centro Anffas di Ragusa per la terza edizione di “VeleggiHare Insieme”. Un’appuntamento ospitato all’interno del Circolo Velico Kaukana.

Una perfetta occasione di apprendimento attraverso il divertimento per tutti, allievi ed istruttori. I giovani appartenenti al gruppo sportivo Anffas, dopo aver assistito alle prime basilari lezioni sulle nozioni fondamentali della vela, insieme agli istruttori e accompagnatori hanno armato le imbarcazioni e a turno si sono cimentati nel timonare una barca. Non solo, tutti i giovani velisti hanno assistito attentamente anche a tutte le lezioni sulle particolari nomenclature utilizzate in mare. Un mondo nuovo ed affascinante per molti di loro e che hanno fin da subito appreso le informazioni necessarie ed in poche ore sono stati in grado di salire in barca. Un’emozione che ha unito giovani velisti, assistenti, soci Lions e genitori: quella di poter toccare con mano ed osservare in prima persona le enormi potenzialità che tutti hanno saputo dimostrare in questa nuova “avventura”.

Ad assistere i ragazzi durante le giornate di lezione sono stati i soci del Lions Club Ragusa Host, la direttrice del centro Anffas di Ragusa Salvina Cilia e i vari assistenti personali che in collaborazione con i soci istruttori del Circolo Velico Kaukana hanno permesso lo svolgimento di tutte le attività sportive sempre nel rispetto totale della sicurezza personale. Un grande successo tra il divertimento e la solidarietà che ribadisce il grande impegno che il Lions Club Ragusa Host dedica annualmente nei confronti di persone e famiglie che grazie a giornate come queste possono trovare la forza e l’entusiasmo per affrontare con un sorriso in più la vita.