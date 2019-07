Ragusa, Uffici giudiziari Iblei sfidano commercialisti

Debutto ufficiale della team degli Uffici Giudiziari Iblei che in occasione della consegna della maglia ha affrontato, al centro sportivo Magni di Ragusa, la squadra di calcio dell’Ordine dei Commercialisti di Ragusa.

Il debutto è stato coronato da un sonoro successo che ha visto la squadra formata da giudici cancellieri e avvocati battere per 12 a 2 la squadra messa in campo dall’Ordine dei Commercialisti. Le reti sono state segnate da Armenia 5 (a) Sodani 3 (pm) Mallia 2 (a) Di Cataldo 1 (g) Cingolani 1 (g) per gli Uffici Giudiziari. Per i commercialisti doppietta di David Guccione. La squadra messa in campo dagli Uffici Giudiziari è apparsa ben amalgamata, evidenziando indubbio valore e qualità agonistiche importanti che daranno certamente tante altre soddisfazioni .

Si è trattato di un primo incontro - spiega il presidente Filippo Pasqualetto - che vede gli Uffici Giudiziari Iblei , ente capofila di una ipotesi di progetto che vede le istituzioni e gli enti della provincia di Ragusa cimentarsi in un torneo di calcio che serve a valorizzare non solo le professionalità di ciascun ente ma anche i principi dello sport e del corretto vivere civile. La compagine calcistica degli Uffici Giudiziari conta anche di una squadra femminile pronta a scendere in campo non appena ci sarà l’occasione di uno sparring partner al femminile. (Nella foto la Squadra di Calcio “ Ufficio giudiziari Iblei” che ha battuto per 12 a 2 la squadra dei commercialisti. Da sinistra in piedi : Pasqualetto, Cingolani , Rapisarda , Rota, Sodani , Alia, Giaquinta, Ferraro, Mallia. Da sinistra in basso : Piccitto, Di Cataldo, Russo, Pulvirenti, Armenia , Girasole.

N.B: ( a) Avvocato, (pm) Pubblico Ministero, ( g ) Giudice, ( c) Cancelliere