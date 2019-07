Ragusa, torna Marina Sport Week

Torna a Marina di Ragusa "Marina Sport Week". Con dodici tornei di diverso tipo sulle piazze e lungo le spiagge di Marina di Ragusa sarà un’altra estate a ritmo di sport. La frazione rivierasca di Ragusa, dal 5 all’11 agosto, diventerà la capitale delle discipline che si praticano durante la stagione più calda, quando cresce il desiderio di fare attività fisica in compagnia.

Torna “Marina sport week”, la kermesse che si ripromette di fare divertire tutti all’insegna della pratica sportiva. Da piazza Malta a Laola Beach, che si trova al lungomare Mediterraneo, ci saranno tornei di beach soccer, calcio-tennis, beach volley, beach rugby, street soccer, ping pong, bocce, basket, beach hockey, beach handball, calcio balilla e perfino uno di scopone scientifico. La manifestazione punta a coinvolgere le differenti fasce di età, con atleti professionisti e non, in attività sportive e ludico-ricreative durante il periodo estivo.

“Riproponiamo – dicono gli organizzatori – una speciale kermesse che negli anni scorsi ha riscosso grande entusiasmo tra tutti coloro che hanno partecipato e che, con il supporto dell’Amministrazione comunale, punta a fare in modo che a Marina di Ragusa non ci sia solo movida ma, anzi, possa essere esaltato al massimo lo sport. Per iscriversi basta consultare la pagina Facebook Marina Sport Week.