Incidente stradale, muore Patrizia Trovato di 49 anni

Incidente mortale sull’autostrada A18 nei pressi del casello di San Gregorio in direzione di Catania. A perdere la vita è stata Patrizia Trovato, catanese di 49 anni. La donna viaggiava a bordo di uno scooter, insieme al marito, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata contro un’auto.

L’impatto è stato fatale per la donna, deceduta sul colpo. Il marito rimasto ferito e stato trasportato dall’ambulanza del 118 all'ospedale Cannizzaro. L'uomo ne avrà per una trentina di giorni. E' in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente.