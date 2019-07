Dieta della pesca per dimagrire in 5 giorni: menù

La dieta della pesca può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. La dieta della pesca è tra le diete estive più semplici da seguire. La dieta della pesca è ipocalorica e depurativa.

La dieta della pesca aiuta a perdere peso mangiano oltre alle pesche anche tante verdure, yogurt e proteine. Ma vediamo in un esempio di menù della dieta della pesca cosa si mangia per dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. Colazione con una pesca, uno yogurt naturale scremato e un caffè. Spuntino: una macedonia senza aggiunta di zucchero. Pranzo: un filetto di petto di pollo alla griglia, una pesca, uno yogurt naturale scremato. Merenda: due fette di ananas o due kiwi. Cena: un uovo sodo o un minestrone di verdure, uno yogurt naturale e una pesca.

La dieta della pesca è una dieta ipocalorica e può essere seguita solo per pochi giorni. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o malattie ai reni. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.