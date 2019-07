Candida Auris, il fungo che può uccidere l'uomo: allarme da Stati Uniti

Si chiama Candida Auris il fungo responsabile di una nuova emergenza sanitaria che arriva dagli USA e sarebbe in grado di uccidere l’uomo in 90 giorni. L'agente micotico responsabile della Candidosi sarebbe divenuto resistente ai farmaci a causa dei cambiamenti climatici.

Il riscaldamento globale avrebbe posto le basi essenziali affinché il fungo Candida Auris mutasse per diventare via via più resistente e in grado di infettare l’uomo. La ricerca è stata recentemente pubblicata dalla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sulla rivista mBio. I ricercatori statunitensi hanno confrontato diverse specie di fungo, valutandone la “suscettibilità termica”. La capacità di sopravvivere a temperature più alte rispetto a specie “parenti” ha permesso alla Candida Auris di arrivare all’uomo. A convincere i ricercatori che la responsabilità di tale mutazione fosse da attribuire al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici l’interessamento di diversi ceppi di questo fungo in continenti differenti.