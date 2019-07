Via Tumino a Ragusa resta chiusa al traffico

Via Padre Giovanni Tumino a Ragusa non è riaperta al traffico. Lo precisa il Comune di Ragusa dopo le comunicazioni diffuse su stampa e social da parte di un consigliere comunale di opposizione riguardo alla riapertura al traffico veicolare a senso unico di via Padre Giovanni Tumino.

L'amministrazione comunale smentisce la notizia in quanto priva di fondamento e conferma che la situazione resta la medesima, concordata con la Polizia Municipale e con residenti ed esercenti della via che ne avevano segnalato la mancanza di sicurezza dovuta alla larghezza insufficiente, in quanto al momento restano immutate le condizioni stradali.