Via Padre Tumino chiusa a Ragusa, Chiavola chiede scusa

Via Padre Tumino a Ragusa chiusa al traffico, il capogruppo del PD al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, chiede scusa. "Non intendo sottrarmi alle mie responsabilità. Facendo affidamento sulla comunicazione, di un dirigente del Comune, ho affermato, nei giorni scorsi, che la via sarebbe stata riaperta a senso unico, in direzione Ragusa-stradale per Chiaramonte".

"Evidentemente, alla luce di quanto è stato affermato da palazzo dell’Aquila, questa mia dichiarazione era priva di fondamento e di ciò mi scuso con i cittadini e con gli organi di stampa. Ammetto la mia responsabilità e non cerco giustificazioni. Resta, però, la questione politica. E cioè: come si fa a tenere chiusa una strada che può rappresentare una valvola di sfogo per un’intera area della città? Non è normale che una via pubblica, con tanto di nome, sia chiusa al traffico e tutto ciò anche per venire incontro alle richieste dei privati residenti in zona. Ma non è una strada che rappresenta una soluzione alternativa e importante per alleggerire il traffico di viale delle Americhe?

L’amministrazione comunale risponda sul bene finale dell’utilizzo della cosa pubblica. E, in ogni caso, vorremmo capire qual è la dimensione progettuale per l’allargamento della strada. Cioè quanto tempo ci vorrà e su quali fondi si farà affidamento per risolvere il problema?" chiede Chiavola.