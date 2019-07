Efficientamento energetico, Medica scrive al sindaco di Modica

Il Consigliere Comunale, Marcello Medica, in nome e per conto del M5S di Modica, ha inviato una comunicazione ufficiale al Sindaco, Ignazio Abbate, sul “Contributo ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, predisposto dal Governo, una novità fiscale che potrebbe rivelarsi un valido sostegno per gli edifici pubblici di proprietà del Comune.

Il contributo in questione è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istat, e ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari a 170 mila euro, pertanto il Comune di Modica ha diritto a tale consistente importo interamente a fondo perduto. Il Consigliere Medica fa, altresì, presente che in attuazione dell’art. 30 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese il 14 maggio 2019 e tale decreto direttoriale prevede che siano finanziati interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici.

Il Consigliere del M5S di Modica, pertanto, invita l’esecutivo comunale, ove non l’avesse già iniziato a fare, a predisporre, nei tempi preclusivi rispettivamente previsti, tutti gli atti necessari ad ottenere il non indifferente contributo di 170 mila euro al cento per cento a fondo perduto e ci tiene a precisare, infine, che si tratta di un’altra importante possibilità per i Comuni, prevista dal Decreto Crescita, volta ad apportare miglioramenti negli edifici pubblici, contribuendo a far economizzare gli Enti, a dare lavoro e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, in particolare dei diversamente abili che spesso non hanno la possibilità di accedere negli uffici pubblici.