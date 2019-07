Vacanze, italiani in viaggio nonostante il maltempo

Nonostante il maltempo e, in genere, le previsioni meteo avverse, l'85% degli italiani non cambia i programmi di viaggio. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe'.

"Piu' di 3 italiani su quattro - sottolinea la Coldiretti - cercano informazioni in televisione, alla radio sui giornali e on line sulle condizioni del tempo per il viaggio, ma raramente chi e' in partenza e' disponibile a cambiare programmi. Il risultato e' che le giornate estive segnate dal bollino rosso sono influenzate dal maltempo o dalla grandine solo marginalmente. Un comportamento che dipende tra l'altro dalla lunghezza delle vacanze mentre il discorso cambia totalmente nel caso di spostamenti in giornata nei quali sole e caldo sono determinanti nella decisione".

La durata media della permanenza fuori casa dei 39 milioni di italiani in vacanza nell'estate 2019 e' stimata in 11,4 giorni con piu' di un italiano su cinque (21%) che stara' fuori un periodo compreso tra 1 e 2 settimane. Un fortunatissimo 3% rientrera' a casa addirittura dopo oltre un mese. Oltre la meta' degli italiani in viaggio - fa sapere Coldiretti - ha scelto di alloggiare in case di proprieta', di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell'ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi che nelle 23mila strutture fanno segnare secondo campagnamica.it un aumento del 3% rispetto allo scorso anno.

