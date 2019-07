Salvini: la Tav si farà, indietro non si torna

"46 denunciati, quasi tutti appartenenti ai centri sociali far cui i leader di Askatasuna, per gli attacchi di oggi con bombe carta, cesoie, martelli e pietre al corteo No Tav, a cui si e' risposto con l'uso di idranti e di circa 200 lacrimogeni.

Ringrazio a nome di tutti gli Italiani le centinaia di donne e uomini delle Forze dell'Ordine che hanno evitato feriti (ad eccezione di un poliziotto) e incidenti gravi, garantendo a tutti liberta' di manifestazione. Non ci sara' nessuna tolleranza per teppisti e delinquenti. La Tav si fara', indietro non si torna". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

(ITALPRESS)