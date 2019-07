Teatro in spiaggia a Kaucana, buona la prima. Inizia con un grande successo di pubblico la rassegna ospitata al Circolo velico Kaucana. Applausi a scena aperta per la pièce Agata portata sul palco, a due passi dal mare, dall’Urban Theater Company di Catania. Un lavoro dedicato alla spensieratezza ma anche alla necessità di scandagliare l’animo umano, evidenziandone vizi e virtù.

Promossa dall’associazione culturale PalcoUno, con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, la kermesse ha dunque preso il via con il piede giusto, non dimenticando di mettere in rilievo alcuni elementi di riflessione, come il fatto di analizzare i comportamenti degli uomini con il denaro e quello che ne determina, potere, fortune o rovinose cadute. Il sodalizio creato dal fortunato duo Barbagallo-Diodati ha dunque consentito ai presenti di assistere a un testo di drammaturgia contemporanea che ha anche mirato ad innescare negli spettatori presenti una sorta di dibattito interno, cercando qualcosa da riprendersi della propria vita nel teatro e nelle riflessioni che genera. Come hanno spiegato i componenti dell’Urban Theater Company: “Sfidiamo ogni singolo spettatore ad essere protagonista di una scelta e non di subirla”.

“E’ stata – afferma Nicastro – una rappresentazione con spunti innovativi, di buona qualità e che ha consentito a tutti di godere di due ore di svago, spensieratezza e ilarità, così come tra l’altro rientra nella mission della nostra azione artistica per questa stagione 2019. Uno spettacolo divertente e, allo stesso tempo, ricco di spunti”. Immancabile, poi, la spaghettata finale all’insegna dello slogan “Si ride & si mangia”. Si continuerà venerdì 2 agosto con la rappresentazione della compagnia Le Maschere di Canicattini Bagni che proporrà uno dei propri cavalli di battaglia, vale a dire “Imprevisti”, con inizio sempre alle 21,30. Un altro appuntamento da non perdere all’insegna del buonumore.