Tragedia sfiorata a Scoglitti, bambino ha rischiato di annegare

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Scoglitti, proprio davanti ad un lido della riviera Lanterna. Un bambino trascinato dalle onde del mare molto mosso, ha rischiato di morire annegato. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati numerosi bagnanti, che hanno subito lanciato l'allarme.

Subito si sono mobilitati dal club nautico con un gommone ormeggiato presso il pontile ed è stata chiamata la Locamare Scoglitti, anch'essa giunta in breve tempo sul luogo segnalato. Nel frattempo il bambino era stato tratto in salvo da un bagnino del lido che lo ha raggiunto con un natante a remi. Tanta paura per il bambino e tanta apprensione fra i bagnanti per una storia che fortunatamente si è conclusa bene.