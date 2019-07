Troppo caos a Scoglitti, Idea Liberale denuncia

Scoglitti all’insegna della deregulation. Troppo caos, pochi controlli e il mancato rispetto delle regole fanno da cornice a una situazione sempre più complicata. A denunciarlo è il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, che si rivolge alla commissione straordinaria di palazzo Iacono.

“Mi pare che rispetto alla necessità di ossequiare il principio di legalità più volte invocato dai commissari che amministrano l’ente di palazzo Iacono – spiega Scuderi – poco o nulla sia stato fatto da queste parti. Lungo lo stradale che da Vittoria conduce alla frazione rivierasca, la doppia striscia che impedisce i sorpassi è automaticamente non rispettata, l’autovelox è inesistente mentre le auto e le moto scorrazzano a velocità folli. Come se tutti avessimo dimenticato quello che è accaduto appena qualche giorno fa. Invito, quindi, la commissione a predisporre, a maggior ragione in questo periodo estivo e nei pressi della località di Scoglitti, i relativi controlli, con la polizia municipale, o a far sì che le altre forze di polizia possano essere sensibilizzate lungo questa direzione, per evitare che si assista ulteriormente a questo modo di fare che non fa stare tranquillo nessuno.

E’ una situazione pesante, che merita di essere posta sotto attenzione e rispetto alla quale è necessario intervenire il prima possibile. Il fatto che in molti decidano di non rispettare le regole dimostra quanta poca attenzione ci sia circa il recupero di quella coscienza civica che dovrebbe essere il faro di riferimento di tutta l’azione istituzionale nella nostra città, ovviamente non solo a parole e neppure a slogan. Mi auguro che possa essere data una risposta efficace a questa esigenza che, tra l’altro, mi è stata manifestata da più parti”.