Medea incanta il pubblico del Castello di Donnafugata a Ragusa

Debutto con successo per la compagnia Godot al Castello di Donnalufata. Lunghi applausi e ovazioni per una prima assoluta dalle forti emozioni. Una straordinaria Federica Bisegna ha commosso e appassionato il pubblico in sold out con la sua magistrale Medea di Euripide, diretta dalla sapiente abilità di Vittorio Bonaccorso, anche lui in scena.

La scalinata del parco interno dell’antico maniero ha accolto il pubblico numerosissimo in una serata magica che ha visto l’intensa interpretazione degli attori: Giuseppe Arezzi, Giuseppe Arrabito, Claudia Campo, Monica Chessari, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Monica Firullo, Federica Guglielmino, Flavia Iurato, Benedetta Mendola, Anna Pacini, Francesco Piccitto, Lorenzo Pluchino e con i piccoli Marco Cappuzzello e Alfredo Gurrieri. Giovani talenti che hanno dato prova della loro eccezionale capacità interpretativa, frutto di un lunghissimo lavoro che li ha visti impegnati in queste settimane. Hanno saputo colpire al cuore dei presenti, abbandonati a un mistico silenzio che ha fatto da cornice messa in scena.

Tutto esaurito anche per Edipo Re che mercoledì ha aperto un lungo calendario di spettacoli che impegnerà la compagnia ragusana per tutta l’estate in un impegno senza precedenti, tipico dalle grandi compagnie professionali: due tragedie, Medea ed Edipo Re appunto, e la commedia Pluto di Aristofane, tutte con la regia, scenografia e le scelte musicali di Vittorio Bonaccorso e i costumi di Federica Bisegna. La tragedia di Sofocle ha visto come protagonista Bonaccorso, insieme alla Bisegna, a Giuseppe Arezzi, Giuseppe Arrabito, Emma Bracchitta, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Andrea Di Martino, Angelo Lo Destro, Benedetta Mendola, Francesco Piccitto e Lorenzo Pluchino.

E ancora Beatrice Bracchitta, Claudia Campo, Monica Chessari, Flavia Iurato, Marta Iurato, Alessandra Lelli, Paolo Lanza, Anna Pacini, Mario Predoana e Piera Sittinieri. I due spettacoli saranno replicati: Edipo Re il 7 e il 9 agosto; Medea domenica 28 luglio e l’8 e l’11 agosto. Pluto andrà in scena invece dal 21 al 25 agosto. Orario inizio spettacoli ore 21.30.