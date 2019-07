Il Settebello domina la Spagna ed è campione del mondo

Quarto titolo mondiale per il Settebello. Alla Nambu University Grounds di Gwangju, nella finale iridata del torneo di pallanuoto maschile, l'Italia demolisce la Spagna e conquista la medaglia d'oro.

Finisce 10-5 per gli azzurri, una meritata rivincita della semifinale europea dello scorso anno vinta per 8-7 dagli iberici con il pareggio fantasma segnato da Figlioli a pochi secondi dalla sirena ma non convalidato dagli arbitri. Nella sfida per il titolo iridato in Corea del Sud, invece, la partita non e' mai in discussione. Il Settebello parte subito forte e passa in vantaggio con Luongo. La Spagna tiene fino al 2-2 ma poi gli azzurri dilagano: break per il 5-2, addirittura 8-4 alla fine del terzo quarto e poi otto minuti di meritata festa, con i cori tricolori sugli spalti e anche in acqua quando il ct Sandro Campagna chiama un timeout a un minuto dalla fine per far partire la festa.

L'Italia e' campione del mondo per la quarta volta nella storia dopo i titoli conquistati a Berlino 1978, Roma 1994 e Shanghai 2011. La medaglia di bronzo va invece alla Croazia, che batte 10-7 l'Ungheria nella finale per il terzo posto.

(ITALPRESS)