Pole Hamilton in Germania davanti a Verstappen, flop Ferrari

Lewis Hamilton partira' in pole position al Gran premio di Germania, 11esima prova stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Hockenheim. Il pilota anglo-caraibico della Mercedes, col tempo di 1'11"767, sigla la pole numero 87 della carriera, la quarta stagionale dopo Australia, Monaco e Francia e la seconda sul circuito tedesco dopo quella del 2008.

Al suo fianco, in prima fila, ci sara' Max Verstappen, piu' lento di quasi tre decimi e mezzo con la Red Bull, quindi Valtteri Bottas con l'altra Freccia d'Argento e Pierre Gasly sempre su Red Bull. Ottima quinta posizione per Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo e che sara' affiancato da Romain Grosjean (Haas), a seguire Carlos Sainz (McLaren), Sergio Perez (Racing Point) e Nico Hulkenberg (Renault). Sabato nero per la Ferrari, con Charles Leclerc che partira' dalla decima posizione mentre Sebastian Vettel finisce addirittura in fondo alla griglia. Il monegasco, in testa nelle seconde e terze libere, primo nel Q1 e dietro il solo Hamilton nel Q2, resta spettatore durante l'ultima manche per un problema alla sua Ferrari e deve rassegnarsi alla quinta fila.

Finisce peggio al compagno di squadra: sceso in pista durante il Q1, il tedesco e' subito rientrato ai box per un problema al flusso d'aria del turbo che i meccanici della Ferrari pero' non sono riusciti a risolvere in tempo utile per provare a qualificarsi per la seconda manche.

