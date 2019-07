Dieta per dimagrire e accelerare metabolismo: acqua e tè come brucia grassi

La dieta per dimagrire e accelerare il metabolismo aiuta a bruciare i grassi e a perdere peso senza troppi stress. La dieta per dimagrire e accelerare il metabolismo si basa sul rispetto di alcune regole. Acqua e tè verde come brucia grassi.

Vediamo quali sono le regole della dieta per dimagrire e accelerare il metabolismo. Per prima cosa bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno perché favorisce l'eliminazione di tossine che andrebbero poi a gravare sul fegato. Se i reni non ricevono acqua a sufficienza per eliminare le scorie, queste poi passano al fegato che dovrebbe svolgere un duplice lavoro: il fegato da solo deve metabolizzare il grasso ma se i reni non assolvono alla loro funzione il suo lavoro è raddoppiato e si bruciano meno grassi. Ogni giorno bisogna fare cardio per circa 20 minuti e farne altrettanti di pausa. Alcuni studi fatti presso l'università di Tokio hanno dimostrato che seguire questo schema di allenamento favorisce il metabolismo dei grassi.

Durante il giorno bisogna mangiare molta frutta e verdura aiuta ad accelerare il metabolismo e di conseguenza a perdere peso. Spesso quando si segue una dieta si avvertono maggiormente gli stimoli della fame ed invece di consumare dolcetti o salatini, sono decisamente da preferire un frutto oppure della verdura come ad esempio delle carote. La dieta per dimagrire e accelerare il metabolimo prevede anche il consumo di almeno tre tazze al giorno di tè verde che aiuta a perdere peso. Inoltre bisogna inserire nella propria dieta le fibre poiché sono un ottimo modo per non avvertire lo stimolo della fame in quanto vengono digerite lentamente e di conseguenza fanno sentire sazi. Si può accelerare il metabolismo con la dieta mangiando più proteine che insieme alle fibre fanno in modo che il metabolismo si acceleri per bruciare le calorie introdotte.

Attivandosi il metabolismo si bruciano i grassi e la perdita di peso è assicurata. Le proteine una volta assunte fanno venir meno il senso della fame e di conseguenza non si avverte il bisogno di mangiare. tra i consigli c’è anche quello di ridurre al minimo il consumo di sale ed eliminare completamente ogni tipo di snack salato o dolce e ogni tipo di bevande alcoliche o zuccherate. Ecco un esempio di dieta per dimagrie e accelerare il metabolismo. Colazione con un bicchiere di latte o un tè verde e due fette biscottate integrali con un velo di mile. Spuntino: due fette di ananas e un tè verde. Pranzo: una porzione di petto di pollo alla griglia, insalata verde mista. Merenda: un tè verde e una macedonia senza aggiunta di zucchero. Cena: pesce alla griglia, verdure al vapore e un tè verde senza zucchero.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o malattie ai reni. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.