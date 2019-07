Dieta Cram per dimagrire: dieta lampo con cereali, riso, mele e latte

La dieta Cram è una dieta lampo che può far dimagrire in 3 giorni. E’ una dieta molto restrittiva che non può essere seguita oltre i 3 giorni. Cram è l’acronimo di Cereal, Rice, Apple e Milk ovvero cereali, riso, mele e latte.

La dieta Cram si basa sul consumo di questi alimenti che grazie ad un effetto drenante aiutano a perdere peso e a sgonfiare la pancia. Ma vediamo cosa si mandgia nella dieta Cram per dimagrire in 3 giorni in un esempio di menù giornaliero che può essere seguito solo per 3 giorni. Colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate integrali, succo di mela. Spuntino: una mela. Pranzo: riso integrale con un filo di olio e zenzero e limone. Merenda: un bicchiere di latte parzialmente scremato. Cena: una prozione di riso integrale conun filo di olio e foglie di basilico.

La dieta Cram per dimagrire in 3 giorni essendo molto restrittiva è assolutamente sconsigliata per chi soffre di varie patologie. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o malattie renali. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona. La dieta Cram è tra le diete lampo più semplici da seguire per dimagrire e depurare l’organismo.