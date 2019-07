E' nata a Scicli "La Fattoria delle Milizie"

E' nata a Scicli una nuova realtà per una food experience rigenerante: La Fattoria delle Milizie. Da qualche anno l’azienda si occupa dell’allevamento di capre saanen e produce diversi formaggi, curando così tutta la filiera produttiva. Poi la scelta di realizzare dei miniappartamenti e delle camere per dare l’opportunità di trascorrere le proprie vacanze immersi nel silenzio della natura.

Qui pertanto è possibile pernottare in mezzo alla natura e svegliarti con il canto del gallo e il belato delle capre, partecipare a degustazioni guidate nel Cheese Bar assaggiando dell’ottimo vino ed acquistare formaggi di capra a solo latte crudo, visitare la serra tropicale dove crescono: manghi, papaya, canna da zucchero. Inoltre Fattoria delle Milizie offre ai turisti la possibilità di soggiornare in camere o in mini appartamenti per essere autonomi anche nel cucinare, facendo la spesa direttamente nello spaccio agricolo presente in fattoria. Infine immancabili i laboratori: artigianato, cucina, caseificazione, laboratori per bambini sia di cucina che di creatività. “Vorrei ringraziare tutte le persone che sono venute a festeggiare con noi l'inizio di un nuovo capitolo a Fattoria delle Milizie – commenta Scilla Casetti, responsabile della struttura-.

Al di fuori dei confini italiani i cheese bar sono molto in voga e anche in Italia ne stanno nascendo diversi: Palermo e Avola ne hanno già uno, e ora anche Scicli. In Italia abbiamo circa 600 etichette di formaggi per questo dobbiamo valorizzarli. Nel futuro vorremmo organizzare altri eventi per farci conoscere, quindi consiglio a tutti di guardare le nostre pagine social. Ringrazio ancora tutta la cittadinanza e il mio team che ha permesso la buona riuscita dell'evento”.