Servizio 118 a Ragusa è un'eccellenza, lo dice il consigliere Anzaldo

Il servizio del 118 un’eccellenza a Ragusa e provincia, il consigliere Anzaldo (Gruppo CasSìndaco): “Disdicevole seminare il dubbio per mire politiche, piuttosto agli operatori va fatto un plauso”. Tremilacinquento operatori in Sicilia, ben duecento nella provincia di Ragusa che, tra l’altro, può usufruire di diciassette ambulanze, di cui quattro a copertura solo della città di Ragusa.

E’ il servizio di emergenza-urgenza su cui, qualcuno, intende speculare politicamente da qualche giorno a questa parte, continuando a propalare notizie fuorvianti”. E’ il consigliere comunale del gruppo CasSìndaco, Carmelo Anzaldo, a pronunciarsi in questi termini. “Non è affatto corretto – aggiunge – nei confronti di medici, infermieri e autisti soccorritori che si spendono di giorno e di notte per salvare vite umane. Sarebbe opportuno, piuttosto, e lo dico io a ragion veduta visto che faccio parte di questa grande realtà, fare un plauso a questi professionisti che ogni giorno si scommettono per cercare di aiutare chi ha bisogno.

E’ davvero disdicevole che si sia seminato il dubbio nei confronti di queste persone solo per mire politiche. Così non si fa. E speriamo che, per il futuro, si adotti il metodo della massima correttezza quando si parla di operatori del 118”.