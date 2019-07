Gerry Scotti a Scicli nella Vigata del Commissario Montalbano

Gerry Scotti a spasso nella città del commissario Montalbano. Il famoso presentatore televisivo Mediaset oggi pomeriggio ha visitato il centro storico di Scicli. Scotti non ha esitato a concedersi per delle foto con i tantissimi fan che lo hanno seguito per le vie della città.

Durante la visita ha fatto tappa nella stanza del commissario Montalbano e non solo. Il celebre presentatore Mediaset era in compagnia di Gary Davey, il numero uno di Sky Studios, uno dei manager televisivi più importanti al mondo. Nella foto Gerry Scotti con un fan sciclitano in via Francesco Mormina Penna.