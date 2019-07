Anche Marina di Modica è cardioprotetta

Anche Marina di Modica da oggi è “cardioprotetta” grazie alla generosità dell'iprenditoria privata. La postazione con defibrillatore DAE è stata installata nella parte bassa di Piazza Mediterraneo, in prossimità dell’ingresso in spiaggia. Questa volta la generosità è quella dimostrata da Agriplast.

“Voglio ringraziare – commenta il Sindaco che ha partecipato alla posa della colonnina – il privato cittadino che attraverso la sua azienda ha voluto donare a tutta la collettività il defibrillatore. Naturalmente preziosa è stata la collaborazione di Amicuore rappresentata dalla nostra consigliera di maggioranza, Lucia Ingarao, che così come è accaduto per altre zone di Modica si è spesa molto nella ricerca di un’azienda sensibile alla problematica. L’obiettivo è quello di rendere la nostra Città sempre più cardioprotetta, l’auspicio è che sempre più aziende seguano l’esempio di Agriplast come già fatto in passato da Avimecc, Momenti D’Oro, Le Farmacie di Modica, Spot e ICOTEA”.