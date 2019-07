Venerdì in rosso, le Ferrari dominano le libere in Germania

La Ferrari torna a dare segnali positivi. Nel venerdi' di prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 che si disputera' domenica sul circuito di Hockenheim, in entrambe le sessioni e' la scuderia di Maranello a mettersi davanti a tutti: nelle prove della mattinata e' Sebastian Vettel a chiudere in testa davanti a Charles Leclerc mentre nel pomeriggio le posizioni si invertono con il monegasco a far segnare il miglior tempo di giornata in 1'13"449, staccando Vettel di poco piu' di un decimo.

Per una volta le Mercedes si trovano ad inseguire con Lewis Hamilton che fa registrare il terzo tempo, a parita' di gomma soft, con 1'13"595, un po' piu' anonimo Valtteri Bottas che nel momento del giro veloce, nella seconda sessione di libere, commette un paio di errori, paga quasi sette decimi da Leclerc e chiude quarto. Anche nella simulazione passo gara la Ferrari e' sembrata piu' in palla con un Vettel sempre costante e con tempi che fanno ben sperare in vista delle qualifiche e soprattutto della gara. Ma gia' nella giornata di domani puo' rimescolarsi tutto perche' le temperature torride di questo venerdi' sono destinate a calare sensibilmente e potrebbe anche arrivare la pioggia sia sabato che nella giornata di domenica, rendendo il tutto ancora piu' incerto.

