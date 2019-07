Nuovi risultati per i ciclisti dell'Asd Equipe Sicilia

Nuovi importanti risultati per i ciclisti dell'Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù. I corridori del sodalizio ibleo sono stati impegnati tra la Sicilia e il Lazio dove si sono tenute alcune prove di un certo spessore. A cominciare da Cassibile dove, la squadra dei Giovanissimi ha fatto sì, con i propri risultati, che la società si classificasse al secondo posto.

Questo il dettaglio dei vari piazzamenti: nella G1 primo Andrea Fava, nella G2 primo Leonardo Carbonaro; nella G2 secondo Salvo Caruso; nella G6 secondo Giuseppe Garofalo e terzo Ivan Minardi. A Cassibile era presente il direttore sportivo Giampiero Pitino. L’altro gruppo di Giovanissimi, invece, è sceso in pista a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo. Questi i risultati ottenuti: nella G3 secondo posto per Emmanuel Brugaletta; nella G4 sesto Simone La Rocca, nella G5 quinto Angelo Brugaletta; nella G6 secondo Giovanni Fava e terzo Danilo Trovato. A supportare il gruppo dei ciclisti iblei il vicepresidente Giuseppe Massaro. Per quanto riguarda la gara di Sora che ha visto in campo gli Esordienti, da mettere in evidenza che non si è andati oltre il terzo posto con Christian Di Prima.

Si trattava di una gara veloce e non adatta alle caratteristiche dei corridori iblei. Il campione regionale Elia Basile si è piazzato al quarto posto mentre ha chiuso la top ten Raffaele Tela. Intanto, in casa Asd Equipe Sicilia arriva un’altra bella soddisfazione in quanto tre atleti sono stati convocati per i campionati italiani in pista. Si tratta dello stesso Basile, categoria Esordienti secondo anno, e di Sebastiano Belfiore e Gabriele Migliorisi, entrambi della categoria Allievi. In più, da domani, prenderà il via un fine settimana molto impegnativo per i corridori dell’Asd Equipe Sicilia che gareggeranno, venerdì sera, nella notturna di Avola.

La squadra casmenea sarà presente con tutti i suoi atleti lungo una delle piste più importanti del movimento siciliano. Domenica, inoltre, i corridori iblei saranno di scena a Ragusa alla quarta edizione della gara “Fan club Damiano Caruso” rispetto a cui nutrono parecchie ambizioni di successo.