Tumore: individuata la proteina che blocca le metastasi tumorali

Ricercatori italiani hanno individuato una proteina in grado di prevenire la formazione delle metastasi tumorali. Lo studio è diretto dall'Istituto Humanitas e dall'Università Statale di Milano. Si tratta della proteina MS4A4A scoperta in cellule del sistema immunitario, essenziale per attivare un dialogo tra i macrofagi e le cellule in grado di uccidere le cellule tumorali.

"Nei tumori primitivi che ancora non danno metastasi - spiega Massimo Locati, i macrofagi, riconoscono la cellula tumorale e danno alle cellule Natural Killer il segnale di ucciderla. In alcuni casi, però, i tumori riescono a neutralizzare questa proteina e a sviluppare metastasi. Gli studiosi stanno lavorando per potenziare l'azione di questa proteina.