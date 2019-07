Dieta detox dei 3 giorni, ecco cosa si mangia per dimagrire: menù

La dieta detox dei 3 giorni per dimagrire subito un chilo. La dieta detox dei 3 giorni è una dieta lampo ipocalorica. La dieta detox dei 3 giorni è ideale in estate in quanto è una dieta semplice da seguire che non prevede lo stress di pesare gli alimneti che si mangiano ogni giorno.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta detox dei 3 giorni. Primo giorno: colazione con una tazza di acqua calda con succo di limone biologico e un centrifugato di frutta e verdure con mela, arancia, fnocchio, carote e ginger. Spuntino: una porzione di frutta cotta: mele, pere, prugne, ciliegie. Pranzo: minestrone e una ciotola di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Merenda: una tisana di finocchio e malva. Cena: 100 g petto di pollo alla griglia con broccoli e carote al vapore, spolverate con curry.

Secondo giorno: colazione con una tazza di acqua calda con succo di limone biologico e un centrifugato di frutta e verdure: mela, arancia, finocchio, carote e ginger. Spuntino: due fette di anans o due prugne e una tazza di mirtilli. Pranzo due bicchieri di brodo di mele e una ciotola di frutta mista di stagione a piacere, fresca e secca. Merenda: una tisana di menta e tarassaco. Cena: nasello bollito, insalata mista di carote e germogli di soia con 1 cucchiaio di olio. Terzo giorno: colazione con una tazza di acqua calda con succo di limone biologico e un centrifugato di frutta e verdure con mela, arancia, fnocchio, carote e ginger.

Spuntino: una porzione di frutta cotta: mele, pere, prugne, ciliegie. Pranzo: minestrone e una ciotola di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Merenda: una tisana di finocchio e malva. Cena: 100 g petto di pollo alla griglia con broccoli e carote al vapore, spolverate con curry. Durante il giorno si deve bere almeno un litro e mezzo di acqua ed evitare qualsiasi bevanda alcolica o zuccherata. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o malattie ai reni. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.