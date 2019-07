Surroga di due consiglieri al Consiglio comunale di Comiso

C'è anche la surroga dei consiglieri dimissionari Manuela Pepi e Dante Di Trapani, all'odg del Consiglio comunale di Comiso convocato per giorno 29 alle ore 17,30. Dopo il giuramento dei surroganti sarà discussa una mozione presentata dal Consigliere Comunale Alessandro Meli, avente ad oggetto: “Mozione di indirizzo per intitolare una piazzetta ovvero una strada alle “Vittime della Strada”.

All'ordine del giorno dei lavori c'è anche la discussione della mozione presentata dal Consigliere Comunale Luigi Bellassai avente ad oggetto il riconoscimento del merito scolastico e delle eccellenze scolastiche”; la discussione della mozione presentata dal Consigliere Comunale avente ad oggetto la consegna di un riconoscimento civico alle società sportive comisane che hanno ottenuto la promozione alla categoria superiore”; il piano attuativo relativo all'utilizzo dei suoli ricadenti in sottozona Cs del Piano Regolatore Generale vigente, da realizzarsi a Comiso in Via Giuseppe Pitrè.

L'acquisizione gratuita di un patrimonio immobiliare in Via Palermo; la nomina della Commissione per la formazione degli Elenchi Comunali dei Giudici Popolari per il biennio 2021/2022.