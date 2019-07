Naufragio al largo della Libia, si temono 100 morti

"Oltre 100 persone avrebbero perso la vita in un naufragio al largo delle coste di Al Khoms", in Libia, "mentre altre 140 sono state soccorse e stanno ricevendo assistenza medica e umanitaria dal nostro partner IMC". Lo scrive su Twitter l'Unhcr, l'alto commissariato dell'Onu per i rifugiati.

"E' appena avvenuto il piu' tragico naufragio nel Mediterraneo quest'anno. Ripristinare il salvataggio in mare, porre fine alla detenzione di rifugiati e migranti in Libia, aumentare i percorsi sicuri devono avvenire ORA, prima che per molte altre persone disperate sia troppo tardi", sottolinea l'Unhcr.

(ITALPRESS)