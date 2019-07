Dagli iscritti del M5S via libera al mandato zero

Via libera dagli iscritti al MoVimento 5 Stelle al mandato zero e alle altre quattro novita' organizzative illustrate nei giorni scorsi dal capo politico Luigi Di Maio.

La votazione online si e' svolta sulla piattaforma Rousseau e per i 5 quesiti sono state espresse in totale 123.755 preferenze. Gli esiti sono stati certificati dal notaio che ha garantito la regolarita' del voto, secondo quanto reso noto dal M5S sul Blog delle Stelle. Nel dettaglio, i votanti per la prima proposta (introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali) sono stati 25.455, i si' 17.307 (68%) e i no 8.148 (32%). Per la seconda proposta (organizzazione regionale del MoVimento 5 Stelle) 24.804 votanti, 21.111 si' (85,1%) e 3.693 no (14,9%).

Per la terza (candidatura durante il secondo mandato solo per consiglieri comunali) 24.759 votanti, 15.005 si' (60,6%) e 9.754 no (39,4%). La quarta proposta sulla nuova organizzazione nazionale ha avuto 24.364 votanti, di cui 20.654 si' (84,8%) e 3.710 no (15,2%). L'ultima proposta (rapporti con le liste civiche) ha fatto registrare 24.373 votanti, di cui 19.044 si' (78,1%) e 5.329 no (21,9%).

(ITALPRESS)